Comment choisir la bonne caisse au supermarché grâce aux mathématiques ?

C’est un vieux problème que l’on peut ramener aux embouteillages, où on a toujours l’impression que c’est la file d’à côté qui va le plus vite. Donald Redelmeier, de l’université de Toronto, a réalisé des simulations systématiques sur le comportement des véhicules et des personnes dans les files, que l’on peut lire dans la revue scientifique Nature.

Il montre que, fondamentalement, nous connaissons un biais de mémorisation, un effet psychologique lié à cette histoire de file. A savoir que l’on mémorise beaucoup plus les événements négatifs que les événements positifs. Donc quand on avance, on est content et on l’oublie. Par contre, quand on est immobile, on râle et on s’en souvient.

Il montre aussi, mathématiquement, qu’en moyenne, les deux files vont aller à la même vitesse. Evidemment, c’est toujours 'en moyenne'. Parce que nous avons notre vécu personnel et que, si nous n’avons pas de chance, nous tombons du mauvais côté de la moyenne. Car en statistiques, il y a toujours aussi la variance, c’est-à-dire la façon qu’a la distribution aléatoire de s’étaler à gauche et à droite de la moyenne.