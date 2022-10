Comment choisir des vêtements éthiques et durables sans se tromper ?

Quand on est intéressé par une mode éthique et durable, comment choisir, quand on ne sait pas trop où ni comment cela a été produit ? Mélanie Guisset nous propose deux adresses pour choisir des marques de vêtements éthiques et durables sans se tromper et sans être victime du greenwashing.

Dans le flou artistique du secteur de la mode, entre le greenwashing, le manque de temps et de connaissances, comment savoir si on est face à une marque vertueuse ? Mélanie Guisset, de Melting. Green, est partie à la recherche d’endroits où l’on peut entrer, que ce soit sur internet ou dans un magasin physique, et être certain de ce que l’on va trouver en termes d’éthique, de durabilité, d’écoresponsabilité.