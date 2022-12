Comment cette déesse égyptienne est-elle arrivée sur un site archéologique en Espagne ?

Hathor, déesse de l’amour, de la beauté, de la musique, de la maternité et de la joie, est une figure majeure du panthéon égyptien. Très populaire et largement vénérée durant toute l’Antiquité, la divinité est omniprésente sur les monuments et les objets archéologiques en Egypte. Mais la retrouver si loin de chez elle, en plein milieu de l’Espagne, peut sembler bien curieux.