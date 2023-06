Comment Carlos Alcaraz est tombé dans le piège de Novak Djokovic

Un Djokovic qui en a évidemment vu d’autres. Et qui a profité de l’inexpérience de son adversaire pour le pousser à bout. En imprimant un tempo d’enfer d’entrée de jeu. En le mettant sous pression sur chaque balle dans le premier set pour, déjà, prendre l’ascendant physique et psychologique. Un peu comme ce prédateur qui étouffe lentement et patiemment sa proie avant de définitivement l’assommer une fois affaiblie.

En vrai guerrier qu’il est, Alcaraz n’a même pas vu le piège se refermer sur lui. Pendant deux sets, il s’est arraché, comme un dingue, pour aller chercher la moindre balle qui traîne, s’engouffrer dans la moindre brèche que Djokovic daignait bien lui octroyer. Et il l’a fait avec brio, notamment dans cette 2e manche où il a pris l’ascendant tennistique sur son illustre adversaire.

Sauf que cette débauche d’énergie énorme a fini par se retourner contre lui. Et la tension, accumulée bien en amont du match, a fini par prendre le dessus. Jusqu’à le dévorer et quasiment lui couper les jambes pendant deux sets, sans qu'il n'ait rien vu venir.

Revoilà donc Novak Djokovic en finale de Roland-Garros. Chahuté mais diaboliquement tenace. Critiqué, sifflé mais toujours debout.

Jouer Djokovic en trois sets gagnants est un enfer, Alcaraz l’a appris à ses dépens. Pas seulement parce que le Serbe est un orphèvre du tennis. Mais aussi, et surtout, parce que c’est l’un des plus grands athlètes que ce sport ait jamais connu. Et qu’il sait s’en servir pour user l’adversaire jusqu'à la moelle...