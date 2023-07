Comment caresser son chat pour éviter les coups de griffes ?

Parmi les zones qui procurent de la satisfaction aux chats, on retrouve la tête et particulièrement près des babines, du menton et des joues où se trouvent des récepteurs sensoriels et des glandes odoriférantes qui sécrètent les phéromones : "Ce n’est pas pour rien que votre chat vous accueille en frottant sa tête contre vous, il aime déposer ses odeurs".

Le chat apprécie aussi les caresses à la base des oreilles.

L’étude démontre que LA zone à ne pas toucher est la base de la queue. Cela se repère assez facilement, si vous voyez votre chat balancer sa queue de gauche à droite, c’est qu’il est temps d’arrêter, il est en train de s’énerver.

Le ventre, les pattes et la queue sont également à éviter, tandis que le dos est une zone neutre selon l’étude.