Comment calmer la toux et quand consulter ?

C’est le symptôme principal de consultation en médecine générale ; 1 personne sur 10 consulte car elle souffre de toux. C’est bel et bien un symptôme et non une maladie. Nous allons voir ensemble qu’il est important de l’écouter mais qu’il ne faut pas forcément à tout prix l’arrêter. Le point avec le Dr Charlotte, médecin référent dans "La Grande Forme".

La toux est un réflexe naturel de défense pour expulser les mucosités ou les agents irritants des voies respiratoires. Elle peut être aiguë, chronique, sèche ou grasse. Le plus souvent, elle est due à une infection virale mais peut être provoquée par d'autres maladies, explique le Dr Charlotte, médecin généraliste.

Différentes formes de toux

La toux aiguë ; elle est de courte durée, présente pendant moins de trois semaines mais elle peut persister plus d’un mois.

La toux chronique ; elle dure plus longtemps, elle peut avoir d’autres origines plus chroniques et assez variées comme des pathologies cardiaque, pulmonaire ou encore gastrique .

On distingue souvent la toux sèche - qui arrive dans les débuts des infections respiratoires supérieures - qui est en général suivie de la toux grasse, ce qui est quelque chose de positif car cela permet réellement de faire sortir le mucus qui encombre les voies respiratoires. On parle aussi parfois de toux quinteuse pour la toux sèche. Enfin, on parle aussi parfois de toux aboyante lorsqu'elle est provoquée par une contraction du larynx, cela arrive souvent chez les enfants.