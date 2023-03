Comment "Calm Down" de Rema est devenu l’hymne de la révolution féminine iranienne

Le titre "Calm Down" du Nigérien Rema en feat avec Selena Gomez a la cote sur les réseaux ! De nombreux tiktokeurs l’utilisent dans leurs challenges de danse depuis sa sortie. France Inter a récemment rendu hommage à la chanson en dédiant un sujet à l’une de ces vidéos devenue virale.

Publiée le 8 mars en la journée internationale de la lutte pour les droits des femmes, on y voit cinq filles iraniennes en train de danser, les cheveux lâchés et vêtues d’un crop top, le tout en public. Dans un autre pays, il s’agirait d’une vidéo banale. Mais faire ça en Iran, où le port du hijab est obligatoire et qu’il est interdit de danser en public, donne tout de suite un autre sens à la vidéo.

En devenant virale, celle-ci a attiré l’attention des autorités, qui se sont très vite mises à chercher l’identité de ces filles pour les arrêter. En réponse à ces actes, des femmes du monde entier ont reproduit le challenge pour exprimer leur solidarité. Parmi celles-ci, d’autres iraniennes sont apparues en train de danser à l’extérieur.

Malgré leurs efforts pour distraire le gouvernement, les autorités ont retrouvé et arrêté les figurantes de la vidéo. Elles ont été forcées à s’excuser en public, puis relâchées après deux jours de détention. Pour autant, la protestation ne s’arrête pas. Les Iraniennes continuent de s’opposer au régime iranien, même si elles risquent la peine de mort. La révolution continue en Iran, 6 mois après la mort de Mahsa Amini, tuée par la police des mœurs pour "port de vêtements inappropriés".