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Ukraine - Україна

Comment ça va-як справи? Дуже бельгійський вираз!

il y a 37 minutesTemps de lecture1 min
Par Charlotte Legrand

Можливо, це вас здивувало. Ви зустрічаєте бельгійця, і він запитує вас, хоча ви його погано знаєте, "Comment ça va-як справи??". 

В Україні це питання задають тільки родичам, друзям чи добрим знайомим! це скоріше "інтимно"! 

У Бельгії це набагато більш поширений вислів, який не обов’язково означає близькість. Це скоріше спосіб налагодити з кимось контакт, висловити йому симпатію, тому не лякайтеся. Ймовірно, це не марна цікавість. Ви також можете відповісти на запитання дуже коротко, а потім перейти до будь-чого іншого! У Бельгії ми так звикли. 

Comment ça va ? Une expression bien belge !

Cela vous a peut-être surpris. Vous croisez un Belge, et il vous demande – alors que vous ne le connaissez pas bien – " comment ça va ?".

En Ukraine, on ne pose cette question qu’à des proches, des amis ou des parents ! c’est plutôt " intime " !

En Belgique, c’est une expression beaucoup plus répandue, et qui n’implique pas nécessairement de la proximité. C’est plutôt une façon d’entrer en contact avec quelqu’un, de lui montrer de la sympathie, Donc ne soyez pas effrayés. Il ne s’agit probablement pas de curiosité mal placée.  Vous pouvez d’ailleurs répondre très brièvement à la question, puis enchaîner sur toute autre chose ! En Belgique, on a l’habitude …

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