Comment ça va-як справи? Дуже бельгійський вираз!

Можливо, це вас здивувало. Ви зустрічаєте бельгійця, і він запитує вас, хоча ви його погано знаєте, "Comment ça va-як справи??".

У Бельгії це набагато більш поширений вислів, який не обов’язково означає близькість. Це скоріше спосіб налагодити з кимось контакт, висловити йому симпатію, тому не лякайтеся. Ймовірно, це не марна цікавість. Ви також можете відповісти на запитання дуже коротко, а потім перейти до будь-чого іншого! У Бельгії ми так звикли.