Comment ça va-як справи? Дуже бельгійський вираз!

Comment ça va ? Une expression bien belge !

Cela vous a peut-être surpris. Vous croisez un Belge, et il vous demande – alors que vous ne le connaissez pas bien – " comment ça va ?".

En Ukraine, on ne pose cette question qu’à des proches, des amis ou des parents ! c’est plutôt " intime " !

En Belgique, c’est une expression beaucoup plus répandue, et qui n’implique pas nécessairement de la proximité. C’est plutôt une façon d’entrer en contact avec quelqu’un, de lui montrer de la sympathie, Donc ne soyez pas effrayés. Il ne s’agit probablement pas de curiosité mal placée. Vous pouvez d’ailleurs répondre très brièvement à la question, puis enchaîner sur toute autre chose ! En Belgique, on a l’habitude …