Comment ça se passe quand on appelle les pompiers au 112 ?

Le temps d'une journée, Luana a enfilé la tenue de soldat du feu pour découvrir à quoi ressemble le métier de pompier dans une caserne à Verviers.

Dès qu’un message du 112 parvient à la centrale téléphonique, l’opérateur présent à la caserne transmet toutes les infos par haut-parleur. Ainsi tous les pompiers sont au courant de l’alerte en cours et partent au plus vite en mission.

A peine 2 à 3 minutes et les hommes de feu sont déjà partis, vêtus de leurs surpantalons et de leurs casques. Pour une mission incendie, ils se muniront encore d’un appareil respiratoire et d’un masque à bord de leur camion.

Un beau métier qui n’a sans doute pas fini de faire rêver les enfants...