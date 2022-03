Comment ça marche, une station d’épuration ?

Chaque année, en mars, les Journées wallonnes de l’eau mettent à l’honneur l’or bleu. Une précieuse ressource que nous utilisons chaque jour en ouvrant le robinet pour nous laver, aller aux toilettes ou encore cuisiner. Que devient cet eau, une fois utilisée ? Pour le savoir, direction la station d’épuration !

Une station d’épuration, c’est une énorme installation qui reçoit notre eau usée et qui la traite pour éliminer sa pollution. Il en existe plusieurs en Belgique. Comme à Oupeye où on traite les eaux usées des industries et des habitants. Une fois récupérées, ces eaux usées vont subir différents traitements pour redevenir propres.

A l’aide de grosses grilles, on va tout d’abord enlever les plus gros éléments polluants comme les canettes, les lingettes ou les papiers. Des micro-organismes (des bactéries à la rescousse) vont ensuite manger la pollution. Enfin, on va retirer ces bactéries de l’eau avant de rejeter l’eau dans l’environnement.

A la fin de ces 3 étapes, il reste encore 5% de pollution. Cette eau n’est donc pas totalement propre. On ne peut pas la boire mais on peut la reverser dans les rivières. Des rivières beaucoup plus propres pour les poissons !