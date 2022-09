Comment ça marche, un "conclave budgétaire" ?

"Conclave budgétaire", c’est une expression que l’on va entendre beaucoup pendant les prochains jours, les prochaines semaines. Et tout particulièrement au niveau fédéral, qui a entamé officiellement ses travaux hier mercredi. C’est un moment important pour la Vivaldi, qui entame sa très longue dernière ligne droite vers les élections du printemps 2024. Et vu que c’est un moment charnière, intéressons-nous à la façon dont fonctionnent les conclaves budgétaires.

D’abord le terme, "conclave budgétaire", un terme un peu impropre d’ailleurs. Conclave a une origine latine, cum clave, "avec clé". Le seul autre domaine où il est question d’un conclave, c’est lorsque l’Eglise se choisit un nouveau pape. La politique belge a repris le terme à son compte parce que c’est vrai qu’à une certaine époque, lorsqu’un conclave débutait, tout le monde s’enfermait, il n’y avait pas les mêmes moyens de communication qu’aujourd’hui. Cela durait des jours et des nuits, puis on arrivait à un accord. Désormais, ça prend beaucoup plus de temps, tout fuite assez rapidement, mais l’expression est restée.