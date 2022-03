Comment Bruxelles est en passe de gagner son pari du vélo en ville

D’autre part, il apparaît qu’un an après avoir mis en place la limitation de vitesse à 30 km/h dans toute la ville de Bruxelles, le nombre de décès sur la route a été divisé par deux. En plus, que cette limitation de vitesse a aussi contribué à faire baisser le bruit, jusqu’à 4,8 dB à certains endroits et l'on sait que la pollution sonore est très dérangeant en ville, tant pour les habitants que pour la faune.

La mise en place en août 2022 d’une plus grande zone à faible trafic dans le centre de la ville devrait confirmer toutes ces tendances et accélérer l’adoption par les Bruxellois de mobilités douces. A noter que ces différents plans s’inspirent de mesures de réduction du trafic déjà mises en œuvre ailleurs dans le pays, comme à Louvain, où les piétons, vélos et trottinettes ont remplacé les voitures dans près de 75% des rues du centre-ville.