Comment bouger plus au quotidien pour une vie moins sédentaire sans faire de sport ?

Beaucoup de personnes exercent un travail sédentaire qui les maintient assises de longues heures. Il est donc primordial d’avoir une activité physique pour contrebalancer les effets négatifs de cette position.

C’est pourquoi il existe des applications pour téléphone qui propose de compter les pas pour se forcer à bouger chaque jour. On pourra par exemple faire entre 7500 et 10.000 pas par jour, ou se donner pour objectif de monter 10 fois les escaliers dans la journée.

L’autre astuce d’Helena est d’utiliser le vélo électrique pour ses déplacements. Il permet d’effectuer un effort de basse intensité comme la marche qui permet d’activité la thermogenèse et de faire de l’exercice sans forcer. Et contrairement au vélo normal, on ne craindra plus d’arriver à un rendez-vous essoufflé ou en transpirant.