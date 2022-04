Comment booster son mental pour combattre la maladie ?

On le sait aujourd’hui : la qualité de la relation entre un patient et son médecin est fondamentale pour optimiser les chances de réussite d’un traitement. Pendant longtemps, lorsqu’un malade se présentait devant un médecin, la situation de fragilité du premier par rapport au statut de sauveur du second entrainait souvent une relation de dépendance, et donc de pouvoir. Heureusement, ce rapport a peu à peu évolué au cours des dernières années et le patient participe de plus en plus aux choix thérapeutiques : c’est un progrès indéniable. Pourtant, ce sentiment de maitriser sa trajectoire de soins peut parfois s’apparenter à une illusion…