Comment booster et redonner une nouvelle vie à son smartphone ?

Il faut le savoir : plus votre espace de stockage est rempli, plus votre smartphone ralentira. Il faut donc penser régulièrement à faire un tri et sauvegarder ses données multimédias (photos, vidéo et musique) sur son ordinateur ou bien sur le cloud. A ce sujet, Google (avec Drive et Photos) et Apple (iCloud) ont tout prévu pour que vous stockiez le moins de données possible sur votre smartphone.