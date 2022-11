Comment BookTok redonne le goût de la lecture aux jeunes

Dan Conway, directeur général de la Publishers Association, se félicite du fait que le phénomène BookTok pousse les jeunes générations à ne pas se détourner des livres. "C'est formidable de voir [qu’il] suscite l'amour de la lecture chez les jeunes. La lecture peut être tellement bénéfique pour la santé et le bien-être, et permet à tous les âges de se retrouver autour d'intérêts communs", a-t-il déclaré dans un communiqué.

La force de prescription de BookTok fait également les choux gras des maisons d’édition et des professionnels du livre. Et pour cause, près de la moitié des 16-25 ans déclarent qu’ils sont récemment allés dans une librairie pour acheter un ouvrage dont ils avaient entendu parler sur TikTok.

De quoi susciter des vocations. Après avoir travaillé dans l’édition pendant six ans, Chrissy Ryan a décidé d’ouvrir sa propre librairie, BookBar, en plein cœur de Londres pour surfer sur la vague BookTok. Un espace convivial où les bibliophiles peuvent déguster un verre de vin tout en feuilletant les versions papier des livres qu’ils ont découverts sur leur téléphone. "Nous voyons de plus en plus de jeunes gens venir dans la boutique pour demander des livres qu'ils ont découverts sur TikTok", a-t-elle expliqué dans le rapport de la Publishers Association. "Nous nous tournons de plus en plus vers BookTok pour nous aider à déterminer notre stock et à prévoir la demande. C'est passionnant de voir que BookTok a contribué à rendre la lecture à nouveau cool".

Cool et convivial. Loin d’être juste un hashtag en vogue, BookTok permet surtout aux jeunes de tisser des liens avec des lecteurs qui leur ressemblent. Ainsi, 19% des sondés affirment que ce club de lecture géant leur donne l’impression d’appartenir à une communauté à part entière, tandis que 16% disent qu’il a donné naissance à de nouvelles amitiés.