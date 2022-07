Comment bien vivre ses règles en cas de forte chaleur ?

"Au point de vue hormonal, la période prémenstruelle demande de lever le pied", explique Gaëlle Baldassari, autrice de du livre "Kiffe ton cycle" (éditions Larousse). Cette période, qui se situe généralement entre deux et sept jours avant l'apparition des règles, demande un surplus d'énergie au corps. Associé aux fortes chaleurs, il peut être difficile de s'y adapter. Beaucoup de femmes disent ressentir une forte fatigue. "Il ne faut pas hésiter à s'écouter et renoncer à certaines activités si on le peut", conseille la spécialiste.

Autre symptôme lors des menstruations : la température corporelle augmente de 0,3 à 0,7 degré après l'ovulation. C'est dû à la sécrétion de progestérone à cette étape du cycle menstruel. Un état qui peut se caractériser par des bouffées de chaleur, des frissons, une sensation de vertige ou encore une accélération du pouls. Un inconfort accentué en cas de canicule et qui peut même empêcher certaines femmes de trouver le sommeil la nuit.