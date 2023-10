Comment bien vendre sa maison sans passer par une agence immobilière ?

"L’évaluation est une étape cruciale ", avertit Evelyne Gielen, agent immobilier. " La tentation de tout vendeur c’est de fixer un prix trop élevé. Mais si vous surévaluez le bien de 10%, par exemple 220.000 au lieu de 200.000, vous faites fuir les trois quarts des candidats. On vend mieux une maison si on a quinze candidats que si on en a deux. Pour elle, pas besoin d’être agent immobilier pour savoir qu’il vaut mieux fixer un prix un peu plus bas que le prix escompté pour attirer plus d’amateurs".

Le vendeur n’est pas tenu en Belgique d’accepter la première offre au prix affiché dans l’annonce. Il peut très bien attendre que des offres supérieures se manifestent.

Pour évaluer son bien immobilier sans l’aide d’un agent immobilier, il y a plusieurs sources d’information possible. D’abord se renseigner dans son quartier sur la vente récente de biens immobiliers comparables. Ensuite, utiliser les ressources des plateformes immobilières en ligne (Immoweb, etc.) qui proposent des outils d’évaluation. "Mais attention ", prévient E Gielen, " ce sont des évaluations réalisées à partir des prix affichés par les vendeurs sur la plateforme et pas ceux auxquels les biens sont réellement vendus." Dernière piste : demander au notaire chargé de la vente.