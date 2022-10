Comment bien soigner son animal de compagnie ?

L’automne est bien installé et avec lui, le retour des rhumes, angines, et autres petites maladies de l’hiver. Mais nos animaux sont-ils sujets eux aussi à ces maladies ?

Certes nos animaux de compagnie développent eux aussi des problématiques diverses et variées : petites maladies respiratoires, conjonctivites. Ils ne sont pas à l’abri et tout cela dépend bien entendu du type de microbes qu’ils peuvent rencontrer.

Certains seront spécifiques à l’espèce mais d’autres peuvent être communs entre diverses espèces animales et même entre l’homme et les animaux qu’il côtoie. On parle alors de zoonoses, des maladies qui se transmettent de l’animal à l’homme mais pas que, parfois c’est l’homme qui transmet le microbe à l’animal.

Quels sont ces microbes ?

Lorsque l’on utilise la terminologie du mot microbe, on parle en réalité de tous les responsables de maladies chez l’homme et chez l’animal. C’est donc un terme excessivement vaste puisqu’on y retrouve des virus, des bactéries mais aussi toute la famille des parasites. On peut donc essayer d’y voir un peu plus clair et d’être un petit peu plus précis lorsque l’on parle de cette famille de microbes.

Le parasite, un petit organisme vivant en soi qui va venir habiter dans un autre organisme que l’on appelle l’hôte. Il s’y développe, parfois s’y reproduit et comme son nom l’indique, il se sert de son hôte pour vivre, atteignant l’intégrité de la santé de ce dernier. En règle générale, le parasite est visible soit à l’œil nu, soit au simple microscope de manière assez précise. Et on connaît des parasites célèbres comme la tique ou la puce mais il y a des parasites internes comme les vers intestinaux.

Ensuite on a les deux catégories de microbes qui eux sont beaucoup plus petits d’une part et en général assez simple puisque constitués d’une seule cellule, ce sont les virus ou les bactéries.