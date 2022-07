Comment bien se préparer pour les soldes ? Astuces et bons plans !

Est-il vraiment utile de le rappeler ? Le premier jour des soldes est rarement celui des meilleures affaires. Et puis, c’est surtout le plus infernal ! La cohue, les enfants, les gens qui se ruent sur tout et n’importe quoi, la moitié des vêtements par terre en boule parce que les vendeurs n’ont pas le temps de passer derrière tous ces gens irrespectueux…

Si vous pouvez, prenez un jour de congé et allez faire les magasins pendant que les autres sont au travail. Vous serez beaucoup plus à l’aise dans les magasins, vous aurez plus de temps et les rayons seront mieux rangés.