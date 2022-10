Comment bien s’occuper de son lapin ?

Adopter un chien peut être contraignant en termes de temps et d’engagement, alors les gens se tournent vers des plus petits animaux comme les rongeurs et le lapin. Mais est-ce adapté en toutes circonstances ?

C’est un constat, l’envie d’avoir un animal à la maison est de plus en plus présente au sein des foyers mais effectivement le chien, malgré tous les avantages que sa présence apporte, peut se révéler inadapté pour des familles dont les membres sont peu présents en journée, qui ont des multiples activités en week-end et qui savent par avance que la présence du chien sera plus une contrainte qu’un apport de plaisir et de bonheur.

Il est alors sage effectivement de se tourner vers un animal plus petit, plus autonome, qui sait rester seul la journée et ne souffre pas de l’absence de la famille. Et dans ce cas, le lapin pourrait se révéler une alternative de choix. Sauf que son accueil devra être lui aussi réfléchi, tout type de famille ne convient pas forcément à l’adoption du lapin.