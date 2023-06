Comment bien s’hydrater lors de fortes chaleurs : la science nous répond

Il est recommandé de boire de l’eau avant d’avoir soif, car la sensation de soif n’apparaît que lorsque le corps commence déjà à être déshydraté. De plus, on évite les boissons alcoolisées, qui peuvent augmenter la déshydratation.

Fraîche ou tempérée ? Avec glaçons ou pas ?

Il faut boire de l’eau, Aqua simplex, c’est le principe général. Cela ne change rien que l’eau soit froide ou chaude. L’énergie pour amener l’eau à la température corporelle est minime. Il faut boire la boisson que vous donne envie de boire plus.

Les enfants et les personnes âgées

Les enfants et les personnes âgées sont plus sensibles à la déshydratation.

Le corps des enfants se compose d’une plus grande proportion d’eau et le système de régulation thermique est moins efficace.

Les personnes âgées, ont souvent une sensation diminuée de la soif. Elles ne ressentent pas le besoin de boire, même lorsqu’elles sont déshydratées. De plus, certains médicaments peuvent affecter l’équilibre hydrique.

Quel type d’eau privilégier ?

Il vaut mieux privilégier les eaux fortement minéralisées qui contiennent beaucoup de sels minéraux et d’électrolytes : Chaudfontaine, Hépar, Contrex (résidu sec supérieur à 1500 mg/L). On les appelle des eaux dures.

L’eau du robinet est parfaite… si on n’a pas placé d’adoucisseur. Dans ce cas, il faut se rappeler que l’eau est adoucie et ne contient quasi pas de sels minéraux.

Les eaux Évian, Volvic sont des eaux douces. Elles contiennent peu de sels minéraux (résidu sec inférieur à 500 mg/L). Elles sont moins indiquées pour l’hydratation.

Les eaux de Vittel, Cristalline et Spa se situent entre eau dure et eau douce. Elles sont moyennement minéralisées (résidu sec entre 500 et 1500 mg/L). Elles sont un bon compromis si on n’aime pas le goût des eaux dures.

Boisson plate ou gazeuse ?

Cela ne change rien sur le fond. Si les bulles vous aident à boire plus, tant mieux. Il faut faire attention aux ballonnements produits par le gaz, qui peuvent être inconfortables.

Les faux et les vrais amis

La bière

Il ne faut jamais boire de produit alcoolisé. L’éthanol déshydrate et en plus, il inhibe certaines sensations. La légère euphorie ne donne pas le signal de soif alors qu’on devrait justement boire de l’eau.

Les sodas : Soda traditionnel – Soda spécial hydratation

Les sodas traditionnels contiennent trop de sucres. Ce sont des boissons hypertoniques et elles n’aident pas à l’hydratation à cause de l’osmose. Par contre, on peut utiliser des boissons dites isotoniques, celles que les sportifs utilisent après des efforts importants. Elles sont assez chères, mais procurent une hydratation optimale en plus d’avoir la bonne teneur en sels minéraux et électrolytes. Gatorade (groupe PepsiCo) ou Powerade, Aquarius (Coca Cola) sont des boissons isotoniques.

Le thé

Ce n’est pas terrible – on parle bien du thé comme boisson pour se réhydrater. Le thé contient de la théine (ou de la caféine, ce sont les mêmes molécules) qui est diurétique. Les diurétique augmente la production d’urine et donc la perte de fluide.