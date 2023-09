Comment bien s’adapter aux symptômes de la préménopause ?

Bien légitime, la crainte de suivre un traitement hormonal en période de préménopause doit être analysée avec son ou sa gynécologue. Car dans bien des cas, la supplémentation hormonale peut être bénéfique.

Anne Firquet souligne : "On est encore face à des informations biaisées. Lors de la première consultation, on prend du temps pour expliquer le pour et contre. Avec l’espérance de vie des femmes qui augmente, cette période non-féconde va être longue. Certaines femmes vont avoir des difficultés de conserver une bonne qualité de vie. Les hormones de substitution pourront les aider en rendant ce qui n’est plus produit naturellement. Il reste des contre-indications, celles qui peuvent en bénéficier se sentent réellement mieux. C’est du cas par cas".

La gynécologue précise que lors de la préménopause, il s’agit de jongler entre la contraception et une supplémentation hormonale : "On doit vérifier le profil cardiovasculaire de nos patientes. C’est une balance risques bénéfices que l’on doit évaluer. Localement, en cas de sécheresse vaginale, on propose des ovules, des gels. On a aussi des panels de traitements autres que les hormones. La recherche avance pour celles qui ne peuvent prendre des substituts".