Comment bien réussir son blocus ? Voici 5 aides à l’apprentissage

De nombreux établissements de l’enseignement supérieur mettent aussi en place des aides à l’apprentissage. C’est le cas par exemple de l’UCLouvain. Depuis plus de 10 ans, l’université propose à ses élèves un blocus encadré : le Pack-en-bloque. Ce service allie :

Des moments d’étude.

Une alimentation équilibrée.

Des pauses sportives et culturelles

De l’aide méthodologique.

Le tout est organisé par des professionnels et professionnelles de l’université : psychologues, coachs pédagogiques, équipe de santé, assistanat, etc.

Bon à savoir : récemment, l’UCLouvain a créé un nouvel outil d’aide à la remédiation : 'Wooflash'. Cette plateforme permet aux enseignants et enseignantes de donner des exercices complémentaires aux élèves. Le but ? S’exercer à leur rythme et ce, de manière autonome, corrections automatiques et vérifiées à l’appui. Un outil qui peut vraiment aider en période de blocus.

À noter : des services similaires sont également proposés par d’autres établissements du supérieur (HELHa, UMons, ULg, etc.). N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre école.