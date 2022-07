Comment bien réussir ses soldes d'été?

1. Faites le tri dans votre dressing

En rangeant votre dressing, vous remettrez sans doute la main sur une série de vêtements dont vous aviez totalement oublié l'existence. Vous vous rendrez peut-être également compte que vous avez beaucoup plus de cols roulés que prévu ou qu'au contraire vous manquez cruellement de T-shirt à manches longues.

Faire le tri vous empêchera d'acheter des choses dont vous n'avez pas du tout besoin.

2. Ne craquez pas les premiers jours sauf si...

La première semaine des soldes, tout le monde se rue dans les magasins. Il y a encore pas mal de choix, et du coup, les démarques ne sont pas spécialement importantes. Trouver des réductions allant au delà des 30% relève du défi.

Essayez donc d'acheter UNIQUEMENT ce dont vous avez vraiment besoin. Et pour les extras, attendez au moins la deuxième semaine puisqu'il y aura à ce moment là, une deuxième démarque sans doute plus intéressante.

On vous conseille d'aller faire du repérage le samedi en fin de journée (il y aura malheureusement du monde) et de revenir chercher ce qui vous intéresse le lundi à la première heure. Il y a de fortes chances pour que les prix aient diminué et que les articles soient toujours là.

Notez tout de même que cette année, le stock est important après un printemps décevant. Il se pourrait donc que vous trouviez de très bonnes affaires dans ce rayon dés la première semaine.

3. Fixez-vous un budget

Il faut savoir pourquoi on fait les soldes. Si la raison première est de faire des économies, il vaut mieux se fixer un budget histoire de ne pas dépenser des fortunes et se retrouver finalement ruiné...

Si vous savez d'avance que vous limiter va être difficile car malheureusement quand vous aimez, vous ne comptez pas et bien laissez vos cartes de banques à la maison. Retirez à l'avance la somme que vous souhaitez dépenser. Cela vous évitera sans doute quelques regrets lorsque vous recevrez vos extraits de comptes...

4. Enfilez une tenue adéquate

Lorsqu'on fait les soldes pour renflouer sa garde robe on est souvent amené à se déshabiller puis à se rhabiller et ce plusieurs fois sur la journée. Alors le mieux, c'est de mettre des vêtements que l'on peut facilement retirer.

Évitez les superpositions de couches ou les pantalons trop serrants que l'on met du temps à enlever et puis à remettre.

Mais ce problème concerne principalement les femmes. Mesdames, mettez des vêtements dans lesquels vous vous sentez à l'aise. Quand on fait les soldes on ne va pas à un défilé de mode. Les talons sont totalement proscrits! Le sac sera lui, plus pratique si il est en bandoulière, vous permettant d'avoir les deux mains et les deux bras disponibles.

5. Attention aux conditions de vente

Beaucoup de magasins appliquent la politique du "ni échangé, ni remboursé" durant les soldes. Posez donc la question pour ne pas vous vous faire avoir.

Mais sachez tout de même que si en rentrant chez vous vous découvrez qu'il y a un défaut dans votre article, le vendeur sera obligé de vous le reprendre. Cette politique vise donc à éviter des retours abusifs dus à des changements d'avis.

En ce qui concerne les objets généralement accompagnés d'une garantie comme l'électroménager par exemple, rien ne change. Si quelque chose cloche dans votre nouvel aspirateur, vous pourrez bien entendu bénéficier d'un remboursement ou d'un échange.

Si votre achat a été effectué sur internet, le "ni remboursé, ni échangé" ne s'applique pas. La loi en vigueur vous donne la possibilité de vous rétracter dans les 14 jours à compter de la livraison, soldes ou pas.

6. Tenez-vous loin de la nouvelle collection

Ne vous faites pas avoir par les beaux rayons bien rangés, ceux-là abritent sans aucun doute la nouvelle collection.

L'envie d'aller voir ces tringles et tables où les vêtements sont bien pliés ne manquera sans doute pas, surtout en voyant l'état de certains rayons de soldes (principalement dans les grands magasins.)

7. Privilégier la qualité à la quantité

Acheter quatre pantalons, six pulls, deux vestes et trois paires de chaussures pour 150 euros c'est sans aucun doute une très mauvaise idée.

Il y a de très grandes chances pour que ces articles ne durent pas. Si vous privilégiez la quantité, vous ne ferez pas de bons investissements. Il vaut mieux se limiter et faire des achats maîtrisés qui dureront sur le long terme.

Avec tout cela, on ne peut que vous souhaiter de bonnes soldes!

