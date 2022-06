Comment bien protéger son vélo contre le vol ?

Le marquage n'est pas obligatoire en Belgique mais il est fortement conseillé. En Wallonie vous pouvez vous adresser au Gracq ou à ProVélo notamment. Certaines gares proposent un point vélo Pro Vélo comme à Ottignies, Namur, Mons et Liège. Il s'agit de marquer votre numéro de registre national sur le cadre. C'est gratuit, il faut vous munir de votre carte d'identité et, si possible, de la facture du vélo. Certaines communes organisent ponctuellement des séances de gravure.

Dans la capitale, Bruxelles Mobilité a lancé en 2019 www.mybike.brussels, la plateforme gratuite d'enregistrement et de marquage des vélos. En quelque minutes, les cyclistes bruxellois peuvent créer une fiche contenant les données de leur vélo et commander un sticker résistant à l’arrachage (composé d’un identifiant unique et d’un QR-code) à apposer sur leur vélo. Toute personne munie d’un smartphone, acheteur potentiel, agent de quartier ou autre, pourra alors vérifier si le vélo est déclaré volé et, le cas échéant, contacter son propriétaire légitime.

Des discussions sont actuellement en cours au niveau fédéral afin d'harmoniser le système d'identification des vélos (sur le modèle bruxellois) entre les trois régions du pays.