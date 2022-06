Comment bien préparer son vélo avant de partir sur les routes cet été

Il est absolument indispensable de vérifier la qualité et la pression des pneus, laquelle doit se situer idéalement aux alentours de 5 bars. Le cas échéant, il ne faut pas hésiter non plus à changer la chambre à air si elle est endommagée. D'une manière générale, il faut inspecter ses pneus avant chaque utilisation, ne serait-ce que pour vérifier qu'ils ne sont pas trop usés ou fendus au niveau des rainures. Si c'est le cas, il faudra songer à les renouveler rapidement.