Avant de partir en randonnée, n'oubliez pas de prendre un casque avec vous et de vérifier qu'il n'a pas subi de choc dernièrement. Il est aussi vivement conseillé, surtout pour les plus jeunes, de porter des gants et des genouillères en bon état.

Pour le reste, prévoyez des vêtements adaptés à la météo, des lunettes de soleil et de la crème solaire. Vous aurez aussi besoin d'au moins une sacoche pour y ranger vos antivols, du petit matériel de réparation (pompe à vélo, rustines, chambres à air, clé multifonction...) et des gilets réfléchissants. Pensez aussi à prendre une petite pharmacie.