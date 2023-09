Comment bien préparer ses propres conserves ?

"Dans un bain-marie, on ne peut pas faire bouillir à plus de 100°C. Or il faut dépasser cette limite pour s'assurer qu'aucune bactérie ne se développe", explique la foodie scientifique. Et de préciser que cette recommandation vaut d'autant plus pour les conserves de viandes, de fruits de mer et de légumes.

Le temps de stérilisation diffère selon le type d'aliments : entre 15 et 30 minutes.

Dans son livre "Comment faire ses conserves sans empoisonner sa famille", Anne-Marie Desbiens apporte tout de même des conseils concernant la stérilisation au bain-marie pour ceux qui ne disposeraient pas d'un autoclave. Il convient ainsi de bien vérifier qu'il y a au moins un pouce d'eau en haut des bocaux.