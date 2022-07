Comment bien préparer sa peau pour l’été via l’assiette ?

Avec l’arrivée des vacances et du soleil, notre peau va vouloir bronzer. En plus de mettre de la crème solaire, vous pouvez préparer votre peau via le contenu de votre assiette. Oumaïma vous explique comment.

Tout d’abord, du bon gras

On n’hésite pas à consommer du poisson gras et des huiles crues pour les acides gras et les omégas 3. C’est indispensable pour donner de la souplesse à l’épiderme. Les omégas 3 peuvent aussi être amenées par des graines de chia ou de lin. Pour le poisson gras on peut en manger deux fois par semaine et les huiles crues, on en prend tous les jours pour assaisonner ses salades, de légumes colorés.

Viennent ensuite les légumes et fruits

Les poivrons, les tomates, mais aussi les fruits de saison, pêche nectarine melon, doivent se retrouver dans vos assiettes tous les jours, ils sont remplis de caroténoïdes. Si vous en consommez quotidiennement, vous aurez un teint un peu plus doré. Ces caroténoïdes, ce sont des constituants des végétaux qui vont intervenir dans la synthèse de la mélanine. Les fruits et légumes sont à la fois des sources d’antioxydants qui sont des éléments indispensables pour protéger notre peau contre les agressions des UV et des sources de vitamines. Pour l’été, on se penche surtout sur la C et la E, qui nous protègent aussi contre les dégâts causés par les UV sur notre peau. Pour la vitamine C, on choisit des légumes verts et coté fruits des agrumes, des fraises et le classique kiwi. Pour la vitamine E elle se trouve dans des aliments gras, et oui encore, comme la sardine, l’avocat ou l’huile de colza.

La mélanine ce pigment qui fait bronzer naturellement

La mélanine est en fait une protéine, c’est-à-dire une chaîne faite de plusieurs petits morceaux qu’on appelle les acides aminés. Parmi lesquels un qui s’appelle tyrosine et que vous trouverez dans le fromage, le jaune d’œuf, le soja, le sésame et les mollusques. Donc ces aliments vont aussi préparer votre peau à un joli bronzage cet été.

N’oublions pas le sélénium, parce qu’il agit comme un réparateur de la peau contre les agressions des rayons de soleil, responsables on le sait du vieillissement cutané. On le trouve dans les céréales complètes et les fruits de mer par exemple.

Des fruits et légumes de saison, des céréales complètes, du bon gras, du fromage