Comment bien prendre soin de sa batterie de smartphone ?

S'il est important d'économiser sa batterie afin qu'elle dure le plus longtemps possible, l'action même de la recharger demande quelques astuces afin d'éviter de l'endommager. Les batteries lithium-ion actuelles supportent en théorie en moyenne entre 500 et 1000 cycles avant de définitivement rendre l'âme.

Par exemple, il n'est pas utile d'attendre que sa batterie soit à moins de 5% pour la charger, c'est même fortement déconseillé. Un cycle complet, de 0 à 100%, n'est en fait recommandé que lorsque l'affichage ne semble plus correspondre à la réalité (qu'elle affiche encore 20 ou 30% avant de lâcher par exemple). Cela agira un peu comme un redémarrage.