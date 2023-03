Comment bien organiser ses cultures au potager ? Une grainothèque bien rangée est un plus

Ranger ses graines par variétés, les carottes avec les carottes, les tomates avec les tomates et ainsi de suite permet de les retrouver assez facilement. Par contre, si vous n’avez le calendrier des plantations en tête, cela vous oblige à le consulter lors de chaque plantation. Un classement par mois de semis permet de vraiment gagner un temps fou. Les graines sont très souvent vendues dans des sachets en papier, des sachets qui rentrent parfaitement dans des boîtes de rangement de photos.

Mars, avril et mai sont les mois pendant lesquels on sème beaucoup dans la serre et au potager. Pour cette période de l’année, prévoyez plusieurs boîtes pour un même mois dans votre grainothèque. Chaque boîte sera étiquetée avec le mois de plantation.