Comment bien gérer ses mises à jour sous Windows ?

Sous Windows, les mises à jour sont en effet relativement nombreuses et elles peuvent vite s'avérer fastidieuses et chronophages à réaliser. Heureusement, le système d'exploitation de Microsoft permet de choisir le moment et la façon d'obtenir les dernières mises à jour afin que votre appareil continue de fonctionner en toute sécurité et sans interruption.

Ainsi, il est possible de suspendre temporairement leur téléchargement et leur installation. Pour cela, il faut se rendre dans le menu Démarrer (ou l'écran de démarrage sous Windows 11) puis Paramètres, Windows Update puis Interrompre les mises à jour. Vous pouvez alors les suspendre de une à cinq semaines. Attention, une fois la limite d'interruption atteinte, vous devrez forcément installer toutes les dernières mises à jour disponibles avant de pouvoir de nouveau les interrompre.