Comment bien gérer le stress de la rentrée ?

Les rythmes naturels que l'on prend en vacances sont tout à fait cohérents avec nos rythmes nerveux. Il y a des choses toutes simples à faire pour aider notre organisme à se réadapter en douceur et pour garder ces bons rythmes pendant toute l'année.

La phase où nous sommes les plus performants, pour des raisons hormonales, se situe entre 8h et 13h. C'est le moment idéal pour mettre tous ses efforts au travail.

La phase de midi est le moment de la digestion, mais aussi de la récupération nerveuse. En vacances, on faisait la sieste. Si on en a la possibilité, on va essayer de s'allonger pour permettre aux surrénales de récupérer. Soit à la maison, si on est en télétravail, soit dehors pendant dix minutes après avoir mangé son sandwich, si on est sur le lieu du travail.

La phase entre 16h et 20h est à nouveau une période d'énergie et de performances. C'est le bon moment pour faire du sport.

Et puis le soir, on va essayer de rétablir de bons horaires pour le coucher, idéalement entre 22h et 23h.

Et on n'oubliera pas de se ménager des sas de décompressions tout au long de la semaine, pour continuer à se faire du bien.