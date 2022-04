Comment bien couper les griffes de son chien ?

Dans son milieu naturel, généralement en marchant, les griffes ont tendance à s’user d’elles-mêmes. Cependant, avec le confort auquel ils ont de plus en plus droit dans les maisons entre la moquette, les tapis et les fauteuils, cela devient un peu plus compliqué. Raison pour laquelle il faut parfois intervenir afin de les réduire.

Pour assurer une bonne manucure à votre chien, il convient donc de s’armer non pas d’un coupe-ongle classique mais d’un coupe griffe spécifique pour chien. Bénédicte conseille d’y aller petit à petit, morceau par morceau car cette partie de leur corps est vascularisée. Une coupe trop profonde peut engendrer une blessure et des saignements. Elle conclut donc en insistant sur le fait que les toiletteurs et les vétérinaires sont là pour vous aider en cas de besoin.