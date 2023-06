Comment bien choisir son vélo électrique ?

Les dérailleurs à moyeu à vitesses intégrées, par rapport à ceux à cassette, ont vraiment besoin de peu d’entretien, pas de salissure de vêtement et chose importante, la chaîne ne saute jamais ! Ils permettent aussi un changement de vitesse à l’arrêt, il y a moins d’usure de la chaîne et la transmission est protégée des crasses et de l’eau. Il rassemble les qualités pour une utilisation urbaine.

Le dérailleur à cassette, lui, offrira plus de choix, une gamme de prix plus étendue et il est plus léger.

Comme si vous enfiliez un pull votre cadre de vélo possède aussi une taille, qui va du S au XL. Toute l’importance se trouve dans le fait de pédaler à l’aise, sans avoir mal au dos ou dans les genoux. Un vendeur pourra vous renseigner mais vous trouverez très facilement sur le Net des tableaux qui vous indiquent la hauteur du cadre en fonction de la taille et des dimensions de l’entrejambe du cycliste.

De toute façon avant l’achat de votre VAE, vous devez absolument l’essayer, l’achat sur internet est donc déconseillé. Les bonnes enseignes permettent un essai non loin du magasin, en échange d’une pièce d’identité ou d’une caution. Testez le vélo dans toutes les situations : en côte et en descente pour vérifiez l’assistance et les freins, soulevez le vélo, enlevez la batterie, pédalez sans l’assistance, etc.