Comment bien choisir son paquet de pâtes ? On a testé pour vous !

Première dégustation du jour, la marque Soubry et ses "spirelli". Aspect ultra-lisse, aucune rugosité (gage qualitatif selon les experts) et couleur plutôt claire. Après cuisson "al dente" opérée par les chefs, une texture mollassonne et peu convaincante. En bouche : manque criant de goût. "La texture, ajoute le chef Francesco, est en outre légèrement cartonnée." Bilan donc très mitigé pour le test de cette marque iconique et émotionnelle, explique Francesco "Une marque des années 70 faisant indéniablement partie d’un patrimoine familial et nostalgique dans les foyers belges et français" Au rayon prix, hors produits blancs et marques de distributeurs, la marque se positionne comme la moins chère du marché au kg (3,92 euros/kg).