Comment bien choisir son casque de trottinette ?

Étant donné qu'il n'existe pas de véritable casque typique pour trottinettiste, il convient de faire son choix dans l'offre existante pour cyclistes ou encore motards. En ville, il est préférable d'opter pour un casque de cycliste, léger et aéré. Si vous vous circulez sur de grands axes rapides, mieux vaut choisir un casque jet ou intégral, d'ordinaire réservé aux scootéristes et aux motards. Votre vitesse détermine de fait votre niveau de protection adapté.

Les casques de vélo ont l'avantage d'être compacts et légers, faciles à transporter. Certains sont même pliables, ce qui simplifie grandement leur utilisation. Toutefois, ils protègent essentiellement de petits chocs, à faible vitesse uniquement. Une alternative intéressante est le casque de snowboard, plus épais et qui recouvre davantage le crane et les oreilles, ce qui n'est pas négligeable lorsqu'il fait froid ou qu'il pleut.

Le casque de moto, ouvert (jet) ou fermé (intégral) est à réserver à ceux qui ont l'habitude de rouler à plus de 25 km/h. En cas de chute ou de choc, il leur faudra avoir l'ensemble de la tête parfaitement protégée.

Il est vivement conseillé de changer de casque au moindre choc. Sinon, renouvelez-le tous les 5 ans.

Une fois le type de casque choisi, il est très important d'opter pour la bonne taille. S'il est trop grand, un casque peut en effet se révéler totalement inefficace. Pour ne pas se tromper, il faut bien mesurer son tour de tête, au-dessus des sourcils.