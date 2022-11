Comment bien choisir son café ?

L’Arabica est une variété d’altitude. C’est-à-dire un café plus doux et parfumé, au plus grand potentiel aromatique, qui contient aussi moins de caféine. Le Robusta est moins cher, c’est une variété plus amère et plus corsée. Un bon Robusta est rare et ne se trouve pas en supermarché. Les spécialistes vous diront qu’un Arabica est meilleur et que si vous avez besoin d’un verre d’eau après votre café pour enlever l’amertume, c’est que ce n’est pas du bon café.

Cette croyance qu’un bon café doit être très amer vient du processus industriel. Les brûleries de café nous ont fait connaître un café avec un côté grillé, dû à la torréfaction. La préférence pour un café reste subjective, mais chez les spécialistes du café il y a des invariants, et plus un café est de haute qualité, moins justement il a un goût puissant en bouche, donc moins il sera corsé. Et la couleur trop noire est un signe de brûlé : le café doit être plus clair et brunâtre.