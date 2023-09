Comment bien choisir sa teinte de vernis ?

La colorimétrie est la science qui étudie les couleurs afin de trouver celles qui seront les plus flatteuses pour chaque personne. En fonction de chaque personne, les couleurs froides, chaudes ou neutres s’associent mieux ou moins bien.

Pour trouver sa tonalité de peau (froide, chaude ou neutre), il suffit de regarder la couleur des veines au-dessus de la main et à l’intérieur du poignet, explique Manucurist :

Si elles sont bleues, le ton est froid.

Si elles sont vertes, le ton est chaud.

Entre les deux, le ton est neutre.

Une autre manière pour définir la tonalité de la peau est de regarder la couleur des yeux et des cheveux. Souvent, les tons chauds ont des cheveux et yeux de couleur cuivre, doré, marron ou roux tandis que les tons froids ont des cheveux blonds, bruns foncés ou noirs avec des yeux verts, bleus ou gris.

Maintenant que vous connaissez votre ton, voici les meilleures couleurs à choisir pour vos ongles.

Tons froids

Pour les tons froids, il est conseillé de se diriger vers des couleurs plus sombres comme les couleurs pourpres, grises, bleues et vertes. Les couleurs pastel très claires et fluos sont moins adaptées.

Tons chauds

Pour les tons chauds, il est conseillé de porter des couleurs plus claires ou plus foncées plutôt que des couleurs intermédiaires. Les tons verts et jaunes sont moins adaptés à ce ton.

Tons neutres

Les tons neutres sont chanceux. Autant les teintes chaudes que froides lui conviennent. Il est toutefois conseillé d’éviter les teintes nudes dont la couleur est trop proche de celle de la peau.

Tout ceci est bien entendu théorique, si vous avez envie de porter du jaune en étant blonde aux yeux bleus, faites-vous donc plaisir !