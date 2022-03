Comment bien choisir la future maison de repos de ses parents ?

Une fois qu’on a établi une liste de critères, comment fait-on pour obtenir une liste des maisons de repos ?

Il existe des annuaires en ligne gratuits, qui permettent d’obtenir des listings via des critères de recherche. On peut également se faire aider par des asbl, qui donnent des conseils personnalisés et éventuellement une présélection de résidences. À Bruxelles : Inforhomes et en Wallonie : Senoah. Ils ont souvent une bonne vue globale de l’offre existante.

Une fois qu’on a obtenu une liste d’établissements :

On entame les visites. La visite va donner un tas d’indications qui ne se trouvent pas sur papier. Prenez le temps qu’il faut pour visiter. Gardez bien en tête la première impression que vous avez eue en pénétrant dans le bâtiment. Si elle est mauvaise, abandonnez, il faut parfois faire confiance à son instinct. Si dès le début vous n’avez pas confiance, c’est mal parti.

La visite va donner un tas d’indications qui ne se trouvent pas sur papier. Prenez le temps qu’il faut pour visiter. Gardez bien en tête la première impression que vous avez eue en pénétrant dans le bâtiment. Si elle est mauvaise, abandonnez, il faut parfois faire confiance à son instinct. Si dès le début vous n’avez pas confiance, c’est mal parti. Il y a des petits critères auxquels faire attention. Dans les chambres : la qualité des meubles, la présence de cimaise ou la possibilité d’accrocher des cadres. Le restaurant, super important. Ça peut être intéressant d’essayer d’obtenir un rendez-vous pendant les heures de repas, pour voir comment ça se passe. Il faut oser poser des questions : combien y a-t-il de membres du personnel, est-ce qu’il y a une communication vers les proches (par exemple une page Facebook où vous pourrez suivre les activités, où des photos sont postées).

Dans le choix d’une maison de repos, le prix n’est pas toujours corrélé à la qualité d’un établissement. Certains CPAS ne payent pas de mine mais vous offrent un service et une qualité de vie super. "Si vous avez suivi l’actualité avec les maisons de repos d’Orphea, en France, vous savez que ce n’est pas parce que vous payez une chambre à 6000€ à Neuilly que ce sera top" ajoute Nicolas Evrard. Il est donc possible de trouver de chouettes établissements, même quand on ne roule pas sur l’or.

Retrouvez "La Grande Forme" en direct du lundi au vendredi de 13h à 14h30 sur VivaCité. Vous avez manqué l’émission ? Nous vous invitons à la revoir sur Auvio ainsi que sur différentes plateformes de Podcast telles que : Pocket Casts, Podcast addict, Google Podcast ou encore Apple Podcast.