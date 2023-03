Comment Barbarella a marqué durablement Duran Duran

Avant Duran Duran, ils avaient d’abord pensé à RAF, pour "Royal Air Force". Mais le fameux savant fou leur a laissé un souvenir plus marquant. Il faut savoir que le groupe s’est divisé en 2 en 85. Il y avait Duran Duran (Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor et Roger Taylor) et en parallèle Arcadia (Simon Le Bon, Nick Rhode et Roger Taylor). Arcadia, nom tiré d’un tableau de Nicolas Poussin, un peintre du 17e siècle : "Et in Arcadia Ego" qui représente des bergers réunis autour d’un tombeau et qui est conservé au Louvre. Au sein d’Arcadia, les 3 membres du groupe s’amusent à inviter des musiciens de marques comme Herbie Hancock, David Gilmour de Pink Floyd ou encore Sting et ne sortiront qu’un album ''So Red the Rose''.