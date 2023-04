Comment augmenter ses chances pour contester une amende ?

Lorsqu’on est en désaccord avec un PV, on n’a pas forcément les moyens de faire valoir ses droits. Caroline Sury, journaliste à L’Écho, nous explique dans le 6/8 comment augmenter ses chances de pouvoir contester une amende.

En 2022, 94% des personnes en infraction ont payé spontanément leur amende quand elle était arrivée dans leur boîte aux lettres. Dans certains cas, quand on est en désaccord avec le PV, on peut être tenté de laisser traîner l’affaire en espérant se faire oublier. Un choix risqué, alors qu’il existe des moyens plus sûrs de la contester.

On peut vouloir aussi se défendre devant un juge pour clamer son innocence et attendre que le tribunal de police nous appelle. Or depuis 2020, le ministère public n’est plus obligé de convoquer les personnes devant le tribunal. Il peut simplement saisir la somme de l’amende sur nos impôts.