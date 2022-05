Comment attirer des candidats pour travailleur au sein des administrations communales et les garder?

Mais pour Annick Lamotte, Présidente de la Fédération des DG de la Province de Luxembourg, le gros problème auquel les administrations communales sont aujourd’hui confrontées c’est le recrutement d'un personnel, qui une fois formé, s'en va souvent vers d'autres cieux ... " Pour un oui, pour un non ", poursuit Annick Lamotte, " on change de fonction. L’employeur, la commune, investit dans la formation de ces jeunes et puis un moment donné ils s’ne vont ! " Bref l’attractivité des métiers de fonctionnaires communaux a du plomb dans l’aile ! Et c’est d’autant plus vrai, les tâches demandées se complexifient et les communes, surtout les petites communes rurales, qui peu de personnel, se retrouvent bien démunies. Pour les Directeurs Généraux, il faut que les choses évoluent mais ils ne se prononcent pas clairement en faveur de nouvelles fusions… " Ce n’est pas à notre Fédération de dire s’il faut une fusion ou pas ", poursuit Annick Lamotte, "c’est une solution parmi d’autres ! Mais les difficultés des communes doivent être mises en exergue ! " La Présidente de la Fédération des Directeurs généraux de la Province de Luxembourg salue positivement l’initiative du Ministre Wallon des Pouvoirs Locaux, Christophe Collignon, de rassembler Bourgmestres et Directeurs Généraux pour évoquer les difficultés que rencontrent les petites communes.