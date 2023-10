Comment atténuer les symptômes de la goutte grâce à l’alimentation ?

La goutte, un type d’arthrite inflammatoire, peut être douloureuse et gênante. Elle se caractérise par une accumulation d’acide urique dans les articulations, le plus souvent celles des orteils, les chevilles et les genoux. La nutritionniste Chantal Van Der Brempt vous explique comment réduire les symptômes de la maladie et retrouver un confort de vie via l’alimentation dans Le 6/8.

La goutte est parfois appelée la maladie des rois parce qu’on l’associe à une alimentation riche en matières grasses, protéines animales et alcool… Aliments que seuls les riches du temps de sa découverte, c’est-à-dire à l’époque de la Rome antique, pouvaient se permettre. En vérité, il peut y avoir différentes causes comme la génétique, l’âge, le surpoids et la prise de certains médicaments comme des diurétiques.

Si l’alimentation a elle seule ne permet pas de guérir la goutte, elle peut jouer un rôle important. Le principe étant de diminuer les aliments riches en purines qui sont métabolisées en acides uriques par l’organisme.