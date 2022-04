Comment atténuer les effets du changement climatique ? Suivez en direct la présentation du 3ème volet du rapport du GIEC à 17h

Le groupe des experts intergouvernemental de l’ONU sur le climat a publié six rapports sur le changement climatique depuis sa fondation en 1988. Le GIEC est composé de scientifiques du monde entier, organisés en trois groupes de travail, qui produiront les trois parties des fameux "assessment reports". Le terme anglais est important, car il montre que le GIEC n’est pas un programme de recherche en tant que tel, donc ne produit pas de nouvelles études. Son but est d’assembler, résumer les connaissances et études réalisées sur le changement climatique afin d’en sortir une vue globale, une vision qui se veut commune à l’ensemble de la communauté scientifique (avec, bien évidemment, ses incertitudes).

Le rapport scientifique, et le résumé pour les décideurs

D’un côté, on a les rapports rédigés par les scientifiques, dont chaque volet peut compter plusieurs centaines de pages. Et de ces rapports scientifiques sont rédigés les "résumés pour les décideurs", qui serviront de base aux décisions politiques. Des résumés qui sont révisés par des experts nommés par les gouvernements, à l’issue de discussions de plusieurs semaines, où chaque ligne, chaque mot de cette synthèse du rapport global sont analysés.

Aux côtés de ces "assessment reports" sont également publiés, ponctuellement, des rapports exceptionnels, comme ceux de 2019 sur l’impact du changement climatique sur les océans et la cryosphère, et sur les terres.