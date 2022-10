Comment attaquer l’automne en pleine forme ?

Après deux mois de vacances et la reprise de la rentrée, il est temps de reprendre un mode de vie sain pour attaquer l’automne et l’hiver. Mieux manger, mieux dormir, plus bouger voici quelques conseils pour reprendre une vie saine.

Se mettre ou se remettre au sport immédiatement

N’attendez pas lundi prochain, n’attendez pas que l’anniversaire de votre cousin soit passé, commencer aujourd’hui, ce sera la plus belle preuve de motivation. Si vous reportez vous ne commencerez jamais.

Choisissez un programme adapté

Ne vous dégoûtez pas planifiant 5 à 6 séances par semaine. Commencez par 2 ou 3 fois maximum et augmentez progressivement selon votre niveau et votre envie. Vous aurez des courbatures au début et c’est normal donc on va doucement au début. Vouloir se donner à fond et voir des résultats rapidement c’est motivant mais attention aux risques de blessures et surtout attention à la démotivation. Cela prend du temps de se mettre en forme donc si vous ne voyez pas de résultat après 2 semaines c’est normal, ça prend du temps. L’efficacité est liée à la fréquence et la durée donc on planifie ses séances sur le long terme. Faites-vous conseiller par des professionnels pour avoir un programme adapté à vos objectifs.

Reprenez un mode de vie sain au niveau de l’alimentation

Tout est une question d’organisation. Si on planifie des repas et qu’on les prépare à l’avance, c’est plus facile de manger sainement. Vous pouvez préparer plus à manger le soir pour prendre les restes le lendemain midi. Vous serez moins tenté par aller acheter une crasse si le repas est déjà dans notre sac.

Planifiez aussi le week-end vos repas et votre liste de course pour avoir une rotation des aliments, pour ne pas manger tous les jours la même chose. C’est une nouvelle habitude à prendre mais elle va changer la qualité de votre vie. Mieux manger c’est avoir plus d’énergie au quotidien.

Reprendre un rythme de sommeil

L’été on va souvent dormir plus tard car il fait clair plus longtemps, on a les apéros, les vacances etc. Reprenez un rythme de sommeil en essayant de dormir minimum 8 heures par nuit. C’est extrêmement important pour être efficace la journée, avec de l’énergie. Il est aussi prouvé que le manque de sommeil stimule la faim et le désir pour les aliments sucrés et gras donc mieux dormir vous permettra de mieux manger. Le sport le sommeil et la nutrition sont liés donc profitez de cette rentrée pour adopter de nouvelles habitudes et pour prendre soin de vous.