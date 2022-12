Comment "As Heard On Radio Soulwax" a changé les codes du DJing

Plus qu’une simple pratique, c’est un message qui se dégage à la fois de leur disque et de leurs sets. Une célébration de l’éclectisme musical et un combat contre la ségrégation des genres. Dans une récente interview pour NME, les deux DJs sont revenus sur cette posture, assurant que pour eux, “c’était moderne d’écouter toutes sortes de choses différentes […]. Tout est très éclectique actuellement et il n’y a rien de plus normal pour quelqu’un que d’écouter à la fois Beyoncé, Arca et Fela Kuti”, ajoutant également que “Cette notion de ne jouer qu’un seul genre comme de la deep house ou de la drum’n’bass nous semblait très démodée. On vit désormais dans un temps où il est normal pour un DJ de passer de tout.”

Ce concept de modernité, de réinvention et d’éclectisme, les deux frangins l’ont intégré depuis des années et continuent à transmettre l’héritage. D’une part avec leur label, Deewee, ce pour quoi ils ont invité ses plus fiers représentants, Charlotte Adigéry & Bolis Pupul, à jouer à Brixton à leurs côtés. Mais aussi en perpétuant leur formule d’années en années avec toujours autant de précision et de passion. Ils ont d’ailleurs dévoilé il y a peu la compilation de leurs derniers remix, As Produced By Soulwax 2020-2022. On y retrouve leurs travaux effectués pour Peggy Gou, Rosalia, Fontaines D.C., Chet Faker, Damian Lazarus… Et surtout Wet Leg, qui leur a valu une nomination au Grammy’s, dans la catégorie meilleur morceau remixé.