Comment Aretha Franklin, la reine de la soul, s'est un jour transformée en "reine de snack à cache-poussière"

Jean-Paul Smismans a décidé de décrypter pour vous un clip issu du premier volet du film des Blues Brothers sorti en 1980 : "Think" d’Aretha Franklin.

Ce film a été réalisé par John Landis, qu’on retrouve aussi derrière d’autres clips comme ceux de "Thriller" et de "Black or White" de Michael Jackson, ou encore aux commandes du "Flic de Beverly Hills III". John Landis utilise souvent des cameos d’artistes rock dans ses films, et c’est notamment le cas ici. On voit par exemple apparaître dans ce film Joe Walsh des Eagles, James Brown, le réalisateur Steven Spielberg, John Lee Hooker, Ray Charles et encore beaucoup d’autres…

Dans la vidéo ci-dessus, Jean-Paul Smismans nous explique comment Aretha Franklin a réussi à détourner le sens original de cette chanson, le tout en proposant une interprétation 100% fun avec petite choré d’Aretha, chaussée de pantoufles roses à pompons et taches de gras sur les fringues, transformant la reine de la soul en reine de snack à cache-poussière.