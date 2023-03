Comment apprendre au chat à accepter sa cage de transport ?

Il est des situations où la cage de transport pour le chat est un impératif : visite chez le vétérinaire, voyage en voiture… Comment faire pour lui faire aimer sa cage ? Réponses avec notre vétérinaire Bénédicte Flament dans Le 6/8.

La cage ou le sac de transport est effectivement incontournable dans certaines situations et son utilisation peut relever du challenge pour certains chats (tant pour les y entrer que pour les en faire sortir arrivé à destination).

La règle d’or pour en faciliter l’utilisation et permettre au chat de l’apprivoiser le plus facilement possible est de l’y habituer dès le plus jeune âge.

C’est une règle générale pour bien des manipulations : le toilettage, la coupe des griffes, le brossage des dents ou tout simplement une manipulation en vue d’une auscultation.